Заявление в отношении танцора поступило от другого жителя города
Полиция не увидела противоправных действий в танце жителя Павлодара на каблуках
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Полиция не усмотрела противоправных действий в поведении жителя Павлодара, танцевавшего на каблуках, сообщила «Власти» пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Департамент полиции области сообщил, что в отношении танцора поступило заявление от жителя Павлодара, а полиция, согласно закону, обязана регистрировать каждое обращение и провести проверку.

«В данном случае заявление было зарегистрировано, для полноты сбора материала сотрудники полиции посетили по месту временного проживания гражданина РФ для получения письменного объяснения. Так как в поведении гражданина РФ противоправных действий не усмотрено, материал списан в номенклатурное дело», - отметили в полиции.

При этом в полиции не ответили на вопрос о том, на каком основании полицейские задавали танцору вопросы о его сексуальной ориентации.

Напомним, что в Павлодаре в пятницу вечером полицейские пришли к танцору Аману Аубакирову, который в рекламном ролике танцевал на каблуках. Полицейские, по словам танцора, задавали ему вопросы о его сексуальной ориентации и заявили, что отреагировали на «негативные комментарии» под роликом, который был размещен в местном паблике. Полицейские взяли у Аубакирова объяснительную и пригласили на новую профилактическую беседу с начальником, а полицейские заявили танцору, что ему «дадут штраф за мелкое хулиганство».

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Телебашня «Коктобе» в Алматы не будет доступной для туристов
Новости
Абитуриенты, не получившие грант, намерены судиться с Миннауки и высшего образования
Новости
В Париже скончался руководитель управления спорта Алматы
Новости
Украинские войска контролируют не менее 10 населенных пунктов в Курской области России
Новости
В Астане на нескольких улицах ограничили движение из-за подтоплений
Новости
Казахстанца в США арестовали по обвинению в создании даркнет-форума