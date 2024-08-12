Полиция не увидела противоправных действий в танце жителя Павлодара на каблуках

Департамент полиции области сообщил, что в отношении танцора поступило заявление от жителя Павлодара, а полиция, согласно закону, обязана регистрировать каждое обращение и провести проверку.

«В данном случае заявление было зарегистрировано, для полноты сбора материала сотрудники полиции посетили по месту временного проживания гражданина РФ для получения письменного объяснения. Так как в поведении гражданина РФ противоправных действий не усмотрено, материал списан в номенклатурное дело», - отметили в полиции.

При этом в полиции не ответили на вопрос о том, на каком основании полицейские задавали танцору вопросы о его сексуальной ориентации.

Напомним, что в Павлодаре в пятницу вечером полицейские пришли к танцору Аману Аубакирову, который в рекламном ролике танцевал на каблуках. Полицейские, по словам танцора, задавали ему вопросы о его сексуальной ориентации и заявили, что отреагировали на «негативные комментарии» под роликом, который был размещен в местном паблике. Полицейские взяли у Аубакирова объяснительную и пригласили на новую профилактическую беседу с начальником, а полицейские заявили танцору, что ему «дадут штраф за мелкое хулиганство».