Запрет на междугородные перевозки в сообщении министерства не упоминается
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Глава Минтранспорта обсудил с основателем inDrive безопасность перевозок
Фото Данияра Мусирова

Министр транспорта Марат Карабаев встретился с основателем сервиса inDrive Арсеном Томским, сообщило ведомство во вторник.

«Министр подчеркнул необходимость обеспечения безопасности пассажирских перевозок и создания цивилизованного, конкурентоспособного рынка», - говорится в сообщении. В нем не упоминается озвученная Карабаевым в июле инициатива по запрету сервисам такси осуществлять международные перевозки. Идею раскритиковали эксперты и депутаты как ведущую к появлению «серого рынка» перевозок.

Минтранспорта в своем сообщении информирует, что подписало в июне трехсторонний меморандум с inDrive и МВД.

«По информации главы inDrive, в рамках Меморандума проводится ряд мероприятий по повышению безопасности в городских и междугородних перевозках. Так, сотни водителей-партнеров платформы прошли обучение правилам дорожной безопасности и качеству сервиса. Кроме того, в начале августа на опасном участке трассы Алматы-Конаев были размещены билборды на тему безопасности за рулем. Представитель платформы заверил, что компания намерена продолжить работу в этом направлении и улучшить качество сервиса», - говорится в сообщении министерства.

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