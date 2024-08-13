Глава Минтранспорта обсудил с основателем inDrive безопасность перевозок

Запрет на междугородные перевозки в сообщении министерства не упоминается
Министр транспорта Марат Карабаев встретился с основателем сервиса inDrive Арсеном Томским, сообщило ведомство во вторник.
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