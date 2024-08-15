Группировка ХАМАС отказалась участвовать в новых переговорах о перемирии в секторе Газа

Группировка ХАМАС не будет участвовать в новых переговорах с Израилем о перемирии в секторе Газа и об освобождении заложников, сообщил член руководства ХАМАС Би-би-си . Переговоры через посредников должны возобновиться в Катаре в четверг.

ХАМАС не хочет участвовать в «переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну», заявил представитель группировки, отметив, что они хотят увидеть конкретный план исполнения договоренностей, и он должен быть основан на предложениях, выдвинутых в мае президентом США Джо Байденом. ХАМАС заявляет, что Израиль перед переговорами выдвигает дополнительные условия.

Израиль в свою очередь подтвердил участие в переговорах.

По данным Reuters, во встрече примут участие официальные лица из Израиля, Катара, США и Египта, а с ХАМАС посредники рассчитывают провести консультации после переговоров в Дохе.

Иран дал понять, что успех на переговорах может убедить его отказаться от нападения на Израиль. Ранее сообщалось, что Иран вместе с союзниками готов нанести прямой удар по Израилю, если сделка сорвется или Израиль будет затягивать переговоры.