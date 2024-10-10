Казахстан и Туркменистан подписали декларацию об укреплении дружбы и партнерства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана в расширенном формате. В ходе переговоров обсуждалось многоплановое сотрудничество двух стран.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев отметил существенный прогресс в последние годы в развитии торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте он заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка $120 млн по 80 товарным позициям.

Также Токаев отметил важность поддержки контактов деловых кругов двух стран. Президент считает, что важно стимулировать развитие предпринимательской активности на площадке казахско-туркменского делового совета.

«Основным локомотивом должны выступить деловые круги. Считаю важным сконцентрировать усилия представителей крупных коммерческих и национальных компаний двух стран на запуске реальных проектов в промышленности, строительстве, логистике, связи и других отраслях экономики», - сказал глава государства.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Туркменистана провели совместный брифинг для СМИ, на котором рассказали, что среди достигнутых договоренностей и принятых двусторонних документов центральное место занимает Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.

«В ней мы вновь подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему сближению братских народов, выводу казахско-туркменских отношений на качественно новый уровень. Приняли соответствующую Комплексную программу до 2027 года», - сказал Токаев.

Он добавил, что особое внимание было уделено вопросам двусторонней торговли, при этом Казахстан видит перспективным увеличение поставок сельхозпродукции, прежде всего пшеницы.

«Туркменский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта в Казахстан и утверждения своего долговременного присутствия на нашем рынке. Считаем, что двусторонний товарооборот в недалекой перспективе может быть доведен до 1 млрд долларов», - уверен Токаев.

Кроме того, как сообщил президент Казахстана, для полноценной реализации торгово-экономического потенциала подписан план сотрудничества между акиматом Мангистауской области и администрацией Балканского. Стороны договорились изучить перспективы создания совместных предприятий в ключевых секторах экономики.

«Приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере энергетики. Казахстан намерен принять активное участие в проектах по разработке газоконденсатных месторождений Туркменистана, а также в расширении трубопроводной инфраструктуры», - продолжил Токаев, отметив, что было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между компанией QazaqGaz и государственным концерном «Туркменгаз».

Также он отметил, что нефтегазовые компании Казахстана заинтересованы в налаживании сотрудничества с туркменскими коллегами в сфере нефтесервисных услуг на Каспии.

Кроме этого, были обсуждены широкие перспективы строительства железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Афганистан и рассмотрена возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между странами.

Одной из ключевых тем переговоров стало укрепление культурно-гуманитарных связей. Стороны договорились рассмотреть перспективы открытия филиалов казахстанских вузов в Туркменистане.

По итогам переговоров Токаев и Бердымухамедов приняли Декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном. Также членами делегаций двух стран были подписаны различные документы. Среди них комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства на 2025-2027 годы; межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций; межправительственное соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита; межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью; соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между министерствами сельского хозяйства; соглашение о сотрудничестве в сфере туризма; меморандум о сотрудничестве в области спорта; меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий; план сотрудничества между акиматом Мангистауской области и хякимликом Балканского велаята Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025 год; соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли между АО «НК «QazaqGaz» и государственным концерном «Туркменгаз»; соглашение о сотрудничестве по развитию нефтесервисных услуг в туркменском секторе Каспийского моря между АО «НК «КазМунайГаз» и государственным концерном «Туркменнебит»; соглашение по доставке международных почтовых отправлений между АО «Казпочта» и компанией почтовой связи «Туркменпочта»; меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта и др. Всего подписано 20 документов.