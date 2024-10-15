Акима Талгара и его заместителя сняли с занимаемых должностей

Аким города Талгар Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщила пресс-служба Талгарского района.

Ответственность других работников акимата находится на рассмотрении.

Бахыт Куришбеков был избран акимом Талгара в июне 2022 года на выборах, набрав 47,71% голосов избирателей.

В ночь на 4 октябре в Талгаре был убит 16-летний Шерзат Болат возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

7 октября родственники подростка собрались в Талгаре и потребовали открытого суда и прозрачного расследования. Каржаубай Нурымов тогда заявил, что дело волокитят.

«Мой сын умер, мне нечего терять. Пусть и меня посадят, но пусть все будет по справедливости, пусть будет открытый суд по делу», - сказал он.

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что по этому делу задержаны семеро подозреваемых. Они арестованы на два месяца.

В ночь на субботу неизвестные подожгли дом семьи Шерзата Болата. В момент пожара они находились в другом месте.

Генеральная прокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу для раскрытия преступления и пообещала, что «будут приняты все меры для изобличения виновных лиц», а в Талгар была введена национальная гвардия.

В полиции также заверяли, что семья убитого подростка обеспечена охраной - по их месту проживания организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Каржаубай Нурымов, отец Шерзата Болата, сегодня опубликовал видеообращение, где просит президента и министра внутренних дел безопасно вывести его семью из Алматинской области. Он отметил, что в сети начали распространять видео против него и его семьи.