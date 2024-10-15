Поступление доходов в бюджет стабилизируется в течение 2-3 лет – Байбазаров

Нынешний план предполагает, что правительство не будет привлекать целевые трансферты из Нацфонда с 2026 года
Правительство Казахстана ожидает, что поступление доходов в бюджет стабилизируется в течение ближайших 2-3 лет, заявил во время брифинга в правительстве министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
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