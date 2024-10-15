Поступление доходов в бюджет стабилизируется в течение 2-3 лет – Байбазаров

Правительство Казахстана ожидает, что поступление доходов в бюджет стабилизируется в течение ближайших 2-3 лет, заявил во время брифинга в правительстве министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

«По нашему плану для стабилизации ситуации с поступлениями и доходами нужно будет где-то 2 года. 2-3 года мы потратим на полную стабилизацию. В планах социально-экономического развития мы пока не предусматриваем привлечение целевого трансферта на 2026-2027 годы», — сказал Байбазаров, отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что правительство перестанет брать средства из Нацфонда.

Министр финансов Мади Такиев в свою очередь отметил, что правительство пойдет на сокращение целевых трансфертов с 2026 года. В то же время он напомнил, что бюджет развития сегодня составляет всего 2 трлн тенге (10% от его размера).

«Поэтому задача правительства сегодня увеличить бюджет развития, чтобы бюджет стал самодостаточным. Но в то же время мы должны его наполнять доходами. Доходы у нас не растут такими темпами, как растут расходы», — признал Такиев.

Таким образом, констатировал он, гарантированный трансферт из Нацфонда «не прекратится», но целевой «будет уменьшен». Однако, по его словам, «всегда есть большие проекты, на которые будет тратиться целевой трансферт».