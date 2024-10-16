Мининформации создаст совет для саморегулирования деятельности СМИ

В Казахстане появится общественно-профессиональный совет по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации. Приказ от 9 октября об утверждении типовых правил положения о совете опубликован на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.

«Основной целью совета является обеспечение высокого уровня профессиональных стандартов Этического кодекса в деятельности средств массовой информации», - указывается в документе.

Совет разработает Этический кодекс для журналистов и будет следить за поведением представителей СМИ, а также рассматривать споры и конфликты, связанные с деятельностью средств массовой информации. Также он будет помогать журналистам «повышать профессиональный уровень», иметь право запрашивать информацию, необходимую для выполнения своих функций, привлекать экспертов и консультантов для подготовки заключений и рекомендаций, обращаться в государственные органы по вопросам, входящим в его компетенцию.

Совет будет независимым органом, отмечается в приложении к приказу. Он будет состоять из председателя, заместителя председателя и членов совета, которые будут избираться на общем собрании. В состав совета могут войти представители различных СМИ, общественных организаций, научных учреждений и независимые эксперты.

Члены совета должны будут «соблюдать нормы Этического кодекса и законодательства Республики Казахстан» и не допускать ситуаций, когда «личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена совета».

Заседания будут проходить онлайн, за исключением тех случаев, когда необходимо рассмотреть вопросы, «содержащие служебную информацию ограниченного распространения или государственные секреты, а также при отсутствии технической возможности». Решения совета будут приниматься простым большинством голосов.

Документ вводится в действие 25 октября.