По делу об убийстве Шерзата Полата задержан одиннадцатый подозреваемый

«17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш.Полат задержан еще один подозреваемый – гражданин К.», — говорится в сообщении ведомства.

15 октября во время брифинга в МВД заявили о задержании десяти человек по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Полата в Талгаре. Еще несколько человек «находились в орбите уголовного дела».

В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний Шерзат Полат был убит возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

7 октября родственники подростка собрались в Талгаре и потребовали открытого суда и прозрачного расследования. Каржаубай Нурымов тогда заявил, что дело волокитят.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан

15 октября c должности был снят руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Своих постов также лишились аким Талгара Бахыта Куришбекова и его заместитель Матана Сагындыка.