В подпольном цехе перебивали VIN-коды
В Алматы сотрудники спецЦОНов подозреваются в причастности к незаконной регистрации автомобилей
фото Жанары Каримовой

Подразделение по борьбе с организованной преступностью и прокуратура Алматы выявили схему незаконной постановки автомобилей на регистрационный учет, передает Polisia.kz.

По информации МВД, менялся уникальный код транспортного средства, а автомобили регистрировали по поддельным документам. В результате оперативных мероприятий обнаружен подпольный цех по перебитию VIN-кодов. Таким образом незаконно зарегистрировано более 150 автомашин.

«К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых посредников. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты», - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Предварительный ущерб государству составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.

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