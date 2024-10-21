В Алматы сотрудники спецЦОНов подозреваются в причастности к незаконной регистрации автомобилей

Подразделение по борьбе с организованной преступностью и прокуратура Алматы выявили схему незаконной постановки автомобилей на регистрационный учет, передает Polisia.kz .

По информации МВД, менялся уникальный код транспортного средства, а автомобили регистрировали по поддельным документам. В результате оперативных мероприятий обнаружен подпольный цех по перебитию VIN-кодов. Таким образом незаконно зарегистрировано более 150 автомашин.

«К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых посредников. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты», - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Предварительный ущерб государству составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.