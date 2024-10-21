В Алматы сотрудники спецЦОНов подозреваются в причастности к незаконной регистрации автомобилей

В подпольном цехе перебивали VIN-коды
Подразделение по борьбе с организованной преступностью и прокуратура Алматы выявили схему незаконной постановки автомобилей на регистрационный учет, передает Polisia.kz.
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