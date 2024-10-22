В США после запрета абортов выросла младенческая смертность, показало исследование

За полтора года после решения Верховного суда, отменившего федеральное право на аборт, в США умерли сотни младенцев, показывают новые исследования. Как сообщает телеканал CNN , у подавляющего большинства умерших младенцев были врожденные дефекты.

Более ранние исследования показывали, что младенческая смертность резко возросла в Техасе после вступления в силу запрета на шестинедельные аборты в 2021 году. Новые же данные свидетельствуют о том, что последствия запретов и ограничений, введенных некоторыми штатами, оказались достаточно серьезными. В новой статье, опубликованной в понедельник в журнале JAMA Pediatrics, говорится, что после решения Верховного суда младенческая смертность несколько месяцев подряд была выше и ни разу не опускалась до показателей ниже ожидаемых. В частности, в октябре 2022 года, в марте и апреле 2023 года младенческая смертность была выше ожидаемой примерно на 7%. Почти в 80% случаев у младенцев были врожденные аномалии.

Младенческая смертность включает в себя случаи смерти до того, как ребенку исполнился год, поэтому сложно точно определить, что происходило в те месяцы, когда показатели были выше ожидаемых, отмечает доктор Парвати Сингх, доцент кафедры эпидемиологии в Колледже общественного здравоохранения Университета штата Огайо и ведущий автор нового исследования.

Другое исследование показало, что в штатах, где аборты запрещены, рождаемость выросла. Однако эксперты связывают это с непропорциональным ростом числа женщин, вынашивающих до срока плод с врожденными аномалиями.

«Независимо от того, была ли беременность желанной или нежеланной, мы знаем, что многие из этих беременностей закончились бы абортом, если бы люди имели доступ к этим услугам», - сказала доктор Ушма Упадхай, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной науки Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Эксперты также считают, что запрет на аборты может также повлиять на доступ к более широкому медицинскому обслуживанию.

«Люди, которые сталкиваются с наибольшими структурными барьерами в плане бедности, низкого уровня образования, отсутствия продовольственной безопасности и других жизненных стрессоров, не могут получить доступ к услугам по прерыванию беременности, и эти факторы также увеличивают для них риск неблагоприятных исходов беременности и родов», - пояснила Упадхай.

В июне 2022 года Верховный суд США постановил, что американская конституция не предусматривает права на аборт, и тем самым отменил их легализацию на федеральном уровне и передал права на регуляцию абортов штатам.