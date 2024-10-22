Казахстан внесет изменения в механизм проведения аукциона на недропользование

В Казахстане на законодательном уровне закрепят деятельность единого портала недропользования и изменят подходы к проведению аукционов на разведку и добычу полезных ископаемых. Такие нормы заложены поправках в кодекс «О недрах и недропользовании», который во вторник презентовали в мажилисе.

«Законопроект разработан главным образом для того, чтобы укрепить прозрачный конкурентный порядок в сфере недропользования, поставив под запрет возможность кулуарных решений, доступа к недрам и законодательно закрепить единый портал недропользования minerals.gov.kz в качестве базы данных и инструмента цифровизации», - сказал депутат Константин Авершин.

Он напомнил, что механизм доступа к твердым полезным ископаемым регламентируется двумя открытыми конкурентными возможностями: принцип первой заявки с фиксацией времени поступления заявок онлайн и онлайн аукциона. Причем механизм аукциона будет расширен до всех случаев прекращения прав недропользования или признания их недействительными по старым запасам, контрактам на недропользование, а также по перспективным проектам, которые предоставлялись без открытого рассмотрения, вне конкурса и повышенной платы подписных бонусов, включая случаи индустриально-инновационных проектов и национальных компаний.

«Теперь после ревизии и отзыва прав на недра по таким проектам, участки недр по ним заново будут предоставляться только через аукцион без каких-либо привилегированных особых исключений. Это позволит избежать ранее допущенные масштабные нарушения доступа к недрам, фаворитизм и рейдерство», - рассказал депутат.

Сам механизм проведения аукциона, по его словам, тоже изменится, чтобы исключить возможность злоупотребления со стороны ее участников. В частности, уплата подписных бонусов победителями будет осуществляться до выдачи лицензии на недра, а отказавшемуся уплачивать бонус победителю и его бенефициарам будет запрещено предоставлять недра в следующие 5 лет и разрешать приобретать права на недра у третьих лиц. Что касается механизма принципа «первой заявки», он будет прямым через единый портал. Тем самым, заверил Авершин, будет исключена двухэтапность и кулуарность подбора нужных блоков.

«Скрытая добыча твердых полезных ископаемых под предлогом опытно-промышленной добычи также будет поставлена под запрет и вести к немедленному отзыву лицензии на разведку», - подчеркнул он.