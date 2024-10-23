Казахстан планирует экспортировать около 7,5 млн тонн пшеницы

Экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам в новом маркетинговом году оценивается в 12 млн тонн, из которых 7,5 млн тонн приходится на пшеницу, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев. При этом, по его словам, основные экспортные рынки значительно снизили потребление казахстанской пшеницы.

«Экспорт пшеницы Казахстана за январь – август составил 3,13 млн тонн, снизившись на 39,2%. Это вызвано низким урожаем в Казахстане в прошлом году, а также ужесточением конкуренции на традиционных экспортных рынках. Мы также наблюдаем сужение географии экспортных рынков по пшенице. Основные экспортные рынки – Италия, Туркменистан и Афганистан, Россия – в разы снизили потребление казахстанской пшеницы», - сказал Торебаев.

По его словам, это было вызвано демпингом экспортных цен, что привело к замещению казахстанской пшеницы на ключевых экспортных рынках Центральной Азии.

По данным вице-министра, экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам оценивается в 12 млн тонн, из которых 7–7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень – 1,3-1,4 млн тонн, на кукурузу – 300 тыс. тонн, на масличные культуры – более 1 млн тонн.

Торебаев сообщил, что Казахстан продолжит поставлять зерновые на рынки стран Центральной Азии и Афганистана, а это около 4,2 млн тонн. В Китай экспорт зерновых культур в 2023 году составил 1,43 тыс. тонн – рост в 5,5 раза, а экспорт пшеницы вырос почти в 15 раз и достиг 538,8 тыс. тонн.

«В условиях повышения глобального спроса и уменьшения урожаев в ряде стран интересен рынок стран Европейского союза, такие как Италия, Латвия, Испания и другие. Важно решение вопроса транзита казахстанской пшеницы через территорию Российской Федерации, а также удешевление транспортных расходов экспортеров, особенно по Транскаспийскому международного транспортному маршруту», - подчеркнул Торебаев.

Экспортный потенциал Казахстана в Турцию и страны Ближнего Востока оценивается почти в 1 млн тонн пшеницы. В то же время, отметил вице-министр, важно восстановить поставки на рынок Ирана. Также планируется продвигать бренд казахстанской пшеницы на таких новых рынках, как Пакистан, Индонезия, Бразилия и Малайзия, где прогнозируется рост импорта. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности по рынкам Армении – 600 тыс. тонн, Италии – 1 млн тонн. Дополнительно ведутся переговоры по экспорту в страны Северной Африки – еще 200 тыс. тонн.

Напомним, с 23 сентября Россия ввела односторонние ограничения на транзит казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции через свою территорию.

В октябре депутат мажилиса от партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров попросил премьер-министра Олжаса Бектенова начать переговоры с Россией, чтобы она отменили «необоснованные фитосанитарные ограничения на транзит казахстанской продукции». Кроме того, он заявил о необходимости пересмотреть тарифы на транзит российской продукции через территорию Казахстана и подать в суд на Россельхознадзор, из-за которого убытки несут отечественные экспортеры.

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз на территорию России казахстанской пшеницы, чечевицы, семян льна и другой сельхозпродукции.