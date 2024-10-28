В 25 школах Астаны ученикам запретят использовать смартфоны

В управлении образования Астаны приняли решение в пилотном режиме запустить проект «Школа без смартфонов». Со второй четверти ученики 25 школ будут перед уроками сдавать свои мобильные телефоны в специальные ячейки.

«В целях повышения качества образования в ряде образовательных организаций Астаны реализуется проект «Школа без смартфона». В частности, в школах № 1, 4, 7, 8, 17, 18, 25, 28, 29, 32, 34, 43, 46, 48, 52, 58, 70, 73, 76, 77, 87, 93, 103, 103, 108», - говорится в сообщении.

Таким образом, перед уроками школьники будут складывать свои мобильные телефоны в специальные шкафчики и забирать из после занятий. В управлении образования считают, что такие меры положительно повлияют на образовательный процесс и психологическое здоровье детей.

При этом в управлении образования редакции Власти уточнили, что ячейки или слоты для смартфонов школьники сами сделают на уроке труда.

Отметим, что всего в Астане 110 государственных школ. Вторая четверть начнется 4 ноября.