Повышения доходов бюджета на 3 трлн тенге в 2025 году ожидают в Минфине вопреки ранним пессимистичным прогнозам

Основные факторы их роста — эффект от расширения ТШО и улучшение налогового и таможенного администрирования
Несмотря на пессимистичные прогнозы, министр финансов Мади Такиев ожидает повышения доходов бюджета на 3 трлн тенге в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Как заявил он в среду во время пленарного заседания мажилиса, это произойдет за счет проекта будущего расширения ТШО, а также улучшения налогового и таможенного администрирования.
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