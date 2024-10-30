Повышения доходов бюджета на 3 трлн тенге в 2025 году ожидают в Минфине вопреки ранним пессимистичным прогнозам

Несмотря на пессимистичные прогнозы, министр финансов Мади Такиев ожидает повышения доходов бюджета на 3 трлн тенге в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Как заявил он в среду во время пленарного заседания мажилиса, это произойдет за счет проекта будущего расширения ТШО, а также улучшения налогового и таможенного администрирования.

«Несмотря на 3% (500 млрд тенге) уменьшение прогнозов по доходам 2025 года по сравнению с текущим годом, в целом мы ожидаем увеличения [доходов в 2025 году] по сравнению с 2024 годом на 3 трлн тенге», — заявил Такиев.

В частности, 1,4 трлн тенге правительство ожидает получить за счет проекта будущего расширения ТШО. Еще 1,3 трлн тенге — за счет улучшения налогового и таможенного администрирования, в том числе за счет цифровизации.

«Сегодня мы завершаем [работу] над всеми нашими информационными системами, будем водить их в опытную эксплуатацию. Было много нареканий по этому вопросу, из 14 систем мы сегодня оставляем 5. Поэтому за счет цифровизации и искусственного интеллекта мы ожидаем дополнительного поступления [доходов]», — отметил глава Минфина.

Вместе с тем, напомнил Такиев, Минфин начинает работу по обновленному закону «О трансфертном ценообразовании», который, уверен он, принесет результаты уже в следующем году. Кроме того, 1 января в комитет государственных доходов Минфина передадут функции валютного контроля. Также в рамках пересмотренных ставок НДПИ по урану Минфин ожидает дополнительных доходов в 100 млн тенге.