Более 48 млрд тенге выделено из резерва правительства для субсидий на удобрения – Минсельхоз

В 2025 году общая посевная площадь в Казахстане составит 23,7 млн га, из которых зерновые и зернобобовые – 16,6 млн гектар, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Он также сообщил, что из резерва правительства на субсидирование удобрений выделено более 48 млрд тенге.

«По данным акиматов областей, в текущем году общая посевная площадь составит 23,7 млн га, что на 413 тыс. га больше, чем в прошлом году. Ведется системная работа по диверсификации сельскохозяйственных культур, в результате за два года удалось сократить площади под пшеницей на 750 тыс. га», - сказал Сапаров.

Таким образом, площадь кормовых и масличных культур в 2025 году составит по 3,3 млн га, при этом площадь подсолнечника впервые составит 1,4 млн га. Зерновые и зернобобовые планируется разместить на 16,6 млн га, хлопчатник – на 135 тыс. га. Вместе с тем площадь риса в Кызылординской области будет сокращена на 4,7 тыс. га и составит 80,9 тыс. га.

Для проведения весенне-полевых работ аграриям выделена 401 тыс. тонн удешевленного дизтоплива. По данным министра, с учетом затрат операторов конечная стоимость для сельхозтоваропроизводителей составляет 254 тенге за литр, что на 15% дешевле рынка.

«Что касается удобрений, то в прошлом году впервые объем внесения удобрений составил 1,3 млн тонн. На этот год установлен индикатор в 1,9 млн тонн, что составляет 59% от научно обоснованной потребности. Для достижения данных показателей дополнительно из резерва правительства на субсидирование удобрений выделено 48,4 млрд тенге», - также рассказал Сапаров.

По его словам, на сегодня законтрактовано удобрений на 991 тыс. тонн, из них отгружено 841 тыс. тонн.