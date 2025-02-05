Почти 300 млрд тенге субсидий не выплатило государство фермерам в 2024 году – депутат

Руководитель фракции партии «Ауыл» в мажилисе, депутат Серик Егизбаев считает, что правительство и Национальный банк должны принять смелое решение «включить печатный станок» и увеличить эмиссию денежной массы для поддержки сельхозтоваропроизводителей. Тем самым обеспечить им условия для нормальной работы. Пока же государство только за 2024 год задолжало аграриям 296 млрд субсидий.

«На юге страны начинаются весенне-полевые работы, остальные регионы тоже готовятся к ним, но по итогам 2024 года до сих пор остаются не выплаченными субсидии на сумму 296 млрд тенге, и долги перед фермерами продолжают расти. Кроме этого, на 2025 год уже имеется дополнительная потребность на сумму 110 млрд тенге», - сказал Егизбаев на заседании мажилиса в среду.

По его словам, хроническая нехватка денег для выполнения обязательств государства перед фермерами превратилась в системную проблему. Фермеры ожидают исполнения своих заявок до двух лет. В итоге задержки выплат от государства сельхозтоваропроизводители вынуждены покрывать за счет дорогих кредитов в банках.

Депутат отметил, что за последние полгода вопросы совершенствования системы финансирования АПК, в том числе задолженности по субсидиям, рассматривались комитетом по аграрным вопросам шесть раз. Правительству направлялись рекомендации и предложения, но «ситуация не улучшается».

Еще одна проблема, которую обозначил депутат, – затягивание закупа зерна у фермеров через «Продкорпорацию» для удержания цен на рынке.

«На все запросы всегда получаем один и тот же ответ: нет денег! На предложения увеличить эмиссию денежной массы апеллируют рисками инфляции. Но любой студент экономического факультета знает, что инфляция – это денежная масса, не обеспеченная товарами, а наши аграрии выставили на рынок более 26 млн тонн только зерновых, про другие виды продукции, также обеспечивающих продовольственную безопасность страны, мы уже и не говорим», - заявил Егизбаев.

Депутат напомнил, что по условиям ЕАЭС Казахстан оказывает поддержку отрасли не более 5% от стоимости валовой продукции из 8,5% согласованных. В то время как в Беларуси господдержка в два раза выше, а в России применяют дополнительное субсидирование на региональном уровне и транспортные субсидии для экспортеров сельхозпродукции.

«Правительство более активно, чем аграриев, поддерживает некоторые сектора экономики, которые, образно говоря, делают деньги из воздуха, не производя материальных ценностей ни на одну тенге, но при этом зарабатывая триллионы. В этой ситуации предлагаем правительству и Национальному банку принять смелое и неординарное решение об увеличении эмиссии денежной массы, или, попросту говоря, включить печатный станок хотя бы на объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства и обеспечить аграриям условия для нормальной работы», - подчеркнул Егизбаев.

По его мнению, переход правительства от политики субсидирования фермеров к политике доступного кредитования поможет аграриям «более безболезненно адаптироваться к новым экономическим условиям».