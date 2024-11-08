Австралия намерена запретить соцсети детям младше 16 лет

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что правительство представит в этом месяце законопроект о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет, сообщает Reuters .

«Социальные сети причиняют вред нашим детям », - заявил Альбанезе и указал на риски для физического и психического здоровья детей.

Он добавил, что закон вступит в силу через 12 месяцев после ратификации законодателями. При этом никаких исключений не будет, даже если родители дали свое согласие на то, чтобы дети пользовались соцсетями, и даже если у них уже есть учетные записи.

Министр связи Мишель Роуленд подчеркнула, что Австралия первая в мире принимает такой запрет на законодательном уровне. Ни одна юрисдикция до сих пор не пыталась использовать такие методы проверки возраста, как биометрия или государственная идентификация, чтобы обеспечить соблюдение возрастного ценза в социальных сетях. В прошлом году Франция предложила запретить использование социальных сетей для лиц младше 15 лет, хотя пользователи могли обойти запрет с согласия родителей. США технологические компании обязаны получать согласие родителей на доступ к данным детей младше 13 лет.

Сейчас в Австралии тестируют систему проверки возраста, которая поможет заблокировать детям доступ к социальным сетям. Запрет коснется Instagram, Facebook, TikTok, Х и, вероятно, YouTube.