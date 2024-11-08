Апелляционный суд оставил без изменений приговор Думану Мухаммедкариму, которого суд первой инстанции признал виновным в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма» и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщает «Радио Азаттык» .

По словам адвоката Галыма Нурпеисова, его подзащитному не позволили полностью ознакомиться с материалами дела. И Мухаммедкарим, и Нурпеисов считают приговор незаконным и планируют подать кассационную жалобу.

В августе суд первой инстанции запретил Думану Мухаммедкарим также заниматься общественно-политической деятельностью на три года. Адвокат считает, что ограничения, наложенные на его подзащитного судом первой инстанции, не были четко указаны. На апелляции прокурор просил запретить ему участвовать и посещать общественные места, собрания и давать интервью СМИ на три года. Судья удовлетворила его ходатайство.

Среди площадок и платформ, которые журналист не может использовать или посещать теперь, – конференции, дебаты, телевизионные программы, включая СМИ, социальные сети и другие телекоммуникационные сети, забастовки, мирные собрания, политические партии, религиозные организации, общественные движения, профсоюзы.

Адвокат Нурпеисов отмечает, что «фактически это будет как домашний арест».

Апелляционный суд проходил 7 ноября в закрытом режиме.

Думан Мухаммедкарим - оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году он принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и несколько раз объявлял голодовку, требуя открытого суда. 2 августа Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы. Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым.