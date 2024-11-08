Его адвокат планирует подать кассационную жалобу
Апелляционный суд оставил без изменений приговор Думану Мухаммедкариму
Фото Алмаса Кайсара

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Думану Мухаммедкариму, которого суд первой инстанции признал виновным в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма» и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщает «Радио Азаттык».

По словам адвоката Галыма Нурпеисова, его подзащитному не позволили полностью ознакомиться с материалами дела. И Мухаммедкарим, и Нурпеисов считают приговор незаконным и планируют подать кассационную жалобу.

В августе суд первой инстанции запретил Думану Мухаммедкарим также заниматься общественно-политической деятельностью на три года. Адвокат считает, что ограничения, наложенные на его подзащитного судом первой инстанции, не были четко указаны. На апелляции прокурор просил запретить ему участвовать и посещать общественные места, собрания и давать интервью СМИ на три года. Судья удовлетворила его ходатайство.

Среди площадок и платформ, которые журналист не может использовать или посещать теперь, – конференции, дебаты, телевизионные программы, включая СМИ, социальные сети и другие телекоммуникационные сети, забастовки, мирные собрания, политические партии, религиозные организации, общественные движения, профсоюзы.

Адвокат Нурпеисов отмечает, что «фактически это будет как домашний арест».

Апелляционный суд проходил 7 ноября в закрытом режиме.

Думан Мухаммедкарим - оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году он принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и несколько раз объявлял голодовку, требуя открытого суда. 2 августа Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы. Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
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