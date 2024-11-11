Акимат Алматы подписал договор на содержание велопроката Almatybike

Управление городской мобильности города Алматы в начале октября заключило договор на содержание системы велопроката Almatybike на 2024 год. Об этом сообщает сайт государственных закупок.

Договор был подписан 4 октября, а срок его исполнения – 31 декабря этого года. Сумма по договору, без учета НДС, составила более 168 млн тенге.

В техспецификации, тем не менее, сообщается, что «в связи с уменьшением срока оказания услуги, сумма соответственно уменьшится из расчета: один месяц оказания услуги 26 млн 371 тыс тенге». Предыдущий потенциальный поставщик, ОФ «Арман аймағы», просил разъяснить этот пункт, учитывая, что хостинг европейской программы у правообладателя не предусмотрен на выборочный срок в 5-8 месяцев, минимальный срок контракта определен в 1 год, а работники для обслуживания всей системы велопроката не могут быть трудоустроены временно или же вахтовым методом.

Поставщик, выигравший конкурс – ТОО «Гео Проект Инжиниринг», при этом основной вид деятельности компании – благоустройство территории и прочая деятельность по уборке.

Согласно техспецификации, поставщик должен круглосуточно обеспечивать бесперебойную работу и техобслуживание 185 автоматизированных велостанций с активным велопарком в 950 велосипедов. Также поставщик будет должен предоставлять альтернативные способы пользования велосипедами – через ID и SMS, и альтернативные способы оплаты, покупки, продления и активации абонементов – через терминалы платежных систем и мобильные банкинги. По завершению велопрокатного сезона компания должна будет снять все велосипеды с линии и комплектующие детали с велостанций и транспортировать их на территорию хранения.

Ранее закупки по содержанию системы велопроката были признаны несостоявшимися несколько раз. В июле ни один из поставщиков не подал заявку на содержание велошеринга.

Управление городской мобильности приняло проект в августе 2020 года. С момента передачи на содержание проекта было выделено 50 млн тенге в 2020 году, 339 млн тенге – в 2021 году, 331 млн тенге – в 2022 году и 320 млн тенге – в 2023 году. Управление сообщало, что на 2024 год планировалось выделить 210 млн тенге.

Ведомство также сообщало, что во время январских событий пострадали или были украдены 95 велосипедов. Они были восстановлены за счет бюджетных средств на общую сумму 131 млн тенге.