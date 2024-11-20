Мажилис рассмотрел в первом чтении законопроект, дающий право инвесторам получать в пользование водоемы без конкурса

Инвесторы, которые готовы вложить в развитие аквакультуры в Казахстане не менее 550 млн тенге, смогут получить в пользование водоемы без конкурса. Государство же готово предоставлять дополнительные субсидии для развития этой отрасли. Такие нормы заложены в законопроекте «Об аквакультуре» и сопутствующих поправках, которые в среду в первом чтении рассмотрел мажилис.

Как отметил и.о. министра сельского хозяйства Амангалий Бердалин, в законопроекте прописаны права и обязанности субъектов аквакультуры, условия введения рыбного хозяйства, предусмотрены научные исследования, а также оценка состояния развития аквакультуры с целью анализа эффективности мер господдержки.

«Данная оценка будет проводиться за счет бюджетных средств, а результаты будут учитываться при разработке документов», - сказал Бердалин.

Документом предусмотрено внедрение информационной системы мониторинга, через которую государство будет собирать данные, а также вести реестр субъектов бизнеса и прослеживать объекты аквакультуры.

«Мы дальше будем развивать цифровизацию этой отрасли. Это будет одним из методов контроля, что не даст развития коррупции. В республиканском бюджете поддержано на создание такой информсистемы на 2026-2027 год 120 млн тенге», - сообщил и.о. министра.

Он также добавил, что проектом закона предусмотрен порядок предоставления водоемов на конкурсной основе и без конкурсных процедур. В частности, на конкурсной основе водоемы будут предоставлять через аукцион. А для инвесторов, готовых вложить минимум 150 000 МРП, или около 550 млн тенге, водоемы международного и республиканского значения предлагается предоставлять без конкурса.

«Основные условия для инвесторов – наличие бизнес-плана, подтверждение наличия финансовых средств, обязательства строительства производственных мощностей и увеличение объемов выращивания», - уточнил Бердалин.

Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные меры господдержки отрасли: судсидирование, льготное кредитование и научное сопровождение, а также новый вид поддержки – субсидирование стоимости услуг по подаче воды для выращивания рыбы.