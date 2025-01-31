Каждый ребенок получил по $129,38
Почти $888,8 млн начислено детям из Нацфонда

По итогам 2024 года участниками программы «Национальный фонд – детям» стали 6 921 035 детей. Из них 324 430 детям в 2025 году исполняется 18 лет. Всем детям начислены целевые требования, а тем, кто в этом году достигнет совершеннолетия, деньги зачислены на целевые накопительные счета.

«Сумма целевых требований на одного ребенка, начисленная в 2025 году, рассчитана исходя из данных о количестве детей по состоянию на конец 31 декабря 2024 года и информации от Национального банка об общей сумме целевых требований детям, начисленной из Нацфонда, которая составила 888 794 506 долларов США», - сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.

Всем детям за отчетный год была начислена одинаковая сумма – $129,38 на одного ребенка. Кроме того, детям, которым в 2024 году поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в этом году начислен инвестиционный доход в размере $3,04.

Деньги из Нацфонда также были начислены детям, которые по каким-то причинам не были включены в список участников программы по итогам 2023 года. После получения обновленных сведений из государственной базы данных им начислены целевые требования и инвестиционный доход за пропущенный период. Также участниками программы стали дети, которые в прошлом году получили казахстанское гражданство.

«В результате целевые требования/целевые накопления ребенка, который уже 2 года участвует в программе, составили 232 доллара 94 цента», - отметили в ЕНПФ.

В то же время выбыли из программы дети, родившиеся в 2006 году и достигшие в 2024 году совершеннолетия, – это 304 815 человек.

По состоянию на 1 января 2025 года, ЕНПФ переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета 53 001 ребенка порядка $5,32 млн.

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