В Алматы приняли новую программу реновации жилья

Программа рассчитана до 2030 года и затронет ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и иные объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры.

Объекты, подпадающие под снос, разделены на три категории. К первой отнесены здания, построенные на красных линиях, либо предназначенные для строительства инженерной инфраструктуры, социальных или иных объектов. Такие здания будет выкупать акимат города.

Во вторую категорию отнесены здания, расположенные на территориях, предназначенных для строительства приоритетных для города жилых, социальных и коммерческих зданий. Здесь объекты будут выкупаться оператором программы – компанией «Предприятие капитального строительства акимата Алматы».

В третью категорию войдут здания, расположенные в пределах кварталов, полицентров или промышленных территорий, требующих комплексного обновления. Эти объекты будут выкупать инвесторы.

Собственникам жилья предложат три варианта компенсации: обмен на новое жилье по принципу «комната за комнату» независимо от количества проживающих, предоставление равнозначного жилье после сдачи нового дома (до этого жильцы обеспечиваются временным жильем), либо выкуп жилья по рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией.

Из сообщения акимата следует, что до 2030 года планируется обновить не менее 676 ветхих домов, программа затронет около 7,5 тыс. собственников квартир.