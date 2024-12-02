Поставки нефти продолжаются по второй линии
Утечка произошла на польском участке нефтепровода «Дружба»
ФОТО ТАСС

Утром в воскресенье, 1 декабря, на польском участке нефтепровода «Дружба», по которому Казахстан поставляет нефть в Германию, была обнаружена утечка, сообщил оператор этого участка, компания PERN.

Утечку обнаружили в районе города Пневы, на одной из двух линий западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Германии.

«Прокачка по поврежденной линии была немедленно остановлена, а поставки нефти продолжаются по второй линии, техническая мощность которой полностью покрывает объемные потребности клиентов», – говорится в сообщении компании.

На место происшествия немедленно выехали аварийные службы PERN и государственная пожарная служба. Место происшествия было оцеплено. СМИ со ссылкой на представителя пожарной службы сообщали, что угрозы пожара на месте утечки нет. Участок трубопровода будет заменен на новый.

В комментарии «РИА Новости» представитель компании сообщил, что PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии.

Трубопровод снабжает нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Schwedt в восточной Германии, которые покупают нефть через польский порт Гданьск на Балтийском море. Schwedt также закупает нефть в Казахстане.

В ноябре председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов сообщал, что по итогам 2024 года Казахстан поставит в Германию на 100-150 тыс. тонн нефти больше, чем было запланировано. Изначально планировалось поставить 1,2 млн тонн, но поставки зависят от цены.

В 2023 году Казахстан экспортировал через «Дружбу» в Германию 1 млн тонн нефти.

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