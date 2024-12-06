Администрация Токаева не поддержала поправки депутатов в закон о животных

Заместитель заведующего отделом социально-экономической политики администрации президента Гульмира Сабденбек сообщила, что администрация президента не поддерживает предложенные депутатами мажилиса поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми предлагается применять эвтаназию для безнадзорных животных через 15 дней, сообщает Informburo.kz .

«Администрация президента тщательно отслеживает сложившуюся ситуацию вокруг закона и старается внести коррективы. Мы инициировали комплексную проверку под руководством прокуратуры, которая выявила множество негативных аспектов», - сказала Сабденбек накануне во время круглого стола.

Она добавила, что администрация президента не поддержала поправки, которые предлагают внести депутаты, и отправила документ на доработку.

«В этой части мы готовы к конструктивному диалогу, чтобы усилить существующий закон», - добавила Сабденбек, напомнив, что президент неоднократно говорил, что к животным нужно относиться бережно, поэтому эта тема находится на его личном контроле.

По ее словам, за то время, что действует закон, высветились его серые зоны, и эти недочеты напрямую сказались на эффективности закона. Он работает с последствиями, а не с причиной проблемы. При этом она заявила, что ветеринарные службы не исполняют закон, поэтому нужна полная смены парадигмы в отношении ветеринарии.

«Ветеринар – это в первую очередь доктор. И когда ветврачи с высшим образованием участвуют в отстреле животных, которых по умолчанию должны защищать, – это нонсенс. Я считаю, что мы должны возродить кодекс ветеринара, и в этой части администрация президента готова инициировать данную реформу», - сказала Сабденбек.

В администрации президента считают, что законодателям необходимо изучить опыт других стран в сфере работы с заводчиками и владельцами животных.

«Ответственность должна быть одним из принципов нашего народа. Мы готовы выслушать все конструктивные предложения и в диалоге выработать наиболее приемлемую форму взаимодействия закона с населением. Чтобы в итоге у нас сложилась культура ответственного отношения ко всему живому», – заключила она.

Напомним, что депутаты предлагают применять эвтаназию спустя 15 дней после отлова, если за животными не пришли хозяева. Власти не скрывают, что не хотят тратить деньги на содержание животных в отлове. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прямо заявил, что «бюджет нерезиновый», поэтому вместо того, чтобы создать «нормальные» условия содержания животных в отловах, лучше применять эвтаназию. А депутат мажилиса Анас Баккожаев считает, что «миллионы жизней собак не стоят жизни одного человека».

В конце ноября в селе Сарытогай Атырауской области погиб домашний пес по кличке Пшон, который стал известен своей помощью строить дамбу во время паводков. Он погиб от дротика службы отлова. Прокуратура и полиция начали проверку. Депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров заявил о нарушении закона и что нужно тщательно расследовать этот случай и привлечь виновных к ответственности, чтобы «это было уроком для всех остальных».

До этого депутат мажилиса от партии Amanat Наталья Дементьева в своем депутатском запросе к премьер-министру заявила, что спустя почти три года после принятия закона многие вопросы до сих пор остаются неурегулированными, а в стране не хватает пунктов временного содержания животных, в девяти регионах такие пункты отсутствуют вообще. Кроме этого, у госорганов нет сведений о точном количестве бродячих животных, об эффективном использовании бюджетных средств на вакцинацию и стерилизацию и о результатах чипирования. Дементьева считает, что полные данные, которые необходимо учитывать для принятия решений, должны включать: индекс чипированных, кастрированных, стерилизованных и вакцинированных животных, индекс учета владельческих животных, состава приютов, индекс соблюдения порядка ценообразования, нарушений законодательства об ответственном обращении с животными и индекс общественной безопасности и учета заболеваний животных.