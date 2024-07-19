Поликлинику новой многопрофильной больницы в Риддере обещают открыть осенью

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область глава правительства Олжас Бектенов проверил темпы строительства многопрофильной больницы Риддера с поликлиникой на 500 посещений в смену и стационаром на 200 коек. Больничный комплекс строится взамен действующей, которой уже более 80 лет.

Общая площадь нового многопрофильного комплекса – 40 тыс. кв. м. Сейчас объект готов на 60%. Работы инженерным сетям (отопление, водопровод, канализация) завершены на 85%. Идет внутренняя отделка помещений и фасада здания.

По данным правительства, поликлинику планируется ввести в эксплуатацию осенью этого года, а стационар – в следующем году. Медкомплекс оснастят оборудованием экспертного класса и обеспечат квалифицированными кадрами. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников.

«Нужно отработать в короткие сроки и не допустить перехода объекта в список долгостроев», - подчеркнул Бектенов.

Он отметил, что необходимо оснастить больницу всей техникой, чтобы «жители получали все медицинские услуги здесь». Вопросы финансирования глава правительства обещает «решать», а акимат должен обеспечить качественное и целевое использование средств..

В январе этого года депутат мажилиса от фракции Amanat Ерлан Саиров предложил ввести в городе Риддер режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия нормальной больницы. Он напомнил, что новую больницу начали строить еще в 2021 году, но в местном бюджете нет денег, поэтому проект может превратиться в долгострой.

Как напомнил депутат, город Риддер является промышленно развитым с высокой степенью загрязненности, а также с высоким уровнем риска по травмам и ожогам. Соответственно, все это отражается на показателях здравоохранения местного населения, у которых отмечается «крайне высокий уровень инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний и туберкулеза в среднем по области». При этом единственное медучреждение города, построенное в 1939 году, находится «в нерабочем, почти аварийном состоянии».

При этом на строительство больницы из местного бюджета ранее было выделено 3 млрд тенге, в этом году еще 2 млрд будет выделено из республиканского бюджета. Но, как подчеркнул парламентарий, «средств крайне не хватает».

Напомним, в 2021 году «Власть» делала большой репортаж из моногорода, рассказывая, что в городе нет ни компьютерного томографа, ни аппарата МРТ, жителям приходится ездить на обследование в Усть-Каменогорск, а это порядка двух часов в одну сторону. Эту проблему обещали решить, когда в городе построят новую многопрофильную больницу. На тот момент ее проект уже был утвержден, строительство обещали начать в ближайшие годы.