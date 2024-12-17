Более трети продаж приходится на китайские бренды
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Почти 180 тыс. новых автомобилей продано в Казахстане с начала года
Фото Жанары Каримовой

В ноябре в Казахстане продана почти 21 тыс. новых автомобилей – на 10,7% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщили в «Қазақстанның Автокөлік Одағы».

По данным автосоюза, в целом за январь-ноябрь этого года в Казахстане продано 179,6 тыс. новых автомобилей – на 2,6% больше, чем в том же периоде 2023 года.

Лидерами продаж в этом году остаются Hyundai (на него приходится 21,2% всех продаж), Chevrolet(14,7%), Kia (11,7%), Chery (7,5%) и Jac (5,6%).

На долю автомобилей китайских производителей за 11 месяцев этого года пришлось 35,6% продаж.

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