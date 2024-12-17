Почти 180 тыс. новых автомобилей продано в Казахстане с начала года

Более трети продаж приходится на китайские бренды
В ноябре в Казахстане продана почти 21 тыс. новых автомобилей – на 10,7% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщили в «Қазақстанның Автокөлік Одағы».
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