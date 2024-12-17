В Атырауской области создадут комиссию для изучения предполагаемой зоны экологического бедствия

Акимат Атырауской области создаст комиссию для изучения территории, которую предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона.

В состав комиссии войдут депутаты местных представительных органов, представители уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, образования и науки, здравоохранения, сельского хозяйства, труда и социальной защиты населения и другие заинтересованные государственные органы, физические и юридические лица, также сообщили в ведомстве.

Для признания региона зоной экологического бедствия необходимы комплексные исследования охраны окружающей среды и здоровья населения.

«В связи с этим, Управление здравоохранения области проводит переговоры со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проведению комплексного исследования охраны окружающей среды и здоровья населения области», – также ответили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Управление также сообщило, что приняло План мероприятий по охране окружающей среды на 2025-2027 годы. В нем предусмотрен проект комплексной оценки состояния окружающей среды и здоровья жителей Атырауской области, по нему будут также исследовать влияние антропогенных факторов на здоровье населения.

Ранее министерство экологии направило письмо в акимат Атырауской области, в котором рекомендовало рассмотреть создание комиссии для изучения потенциальных зон экологического бедствия.

В июле этого года гражданский активист из Атырау Макс Бокаев создал петицию с требованием создать комиссию для объявления зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия территории города Атырау и всех сельских округов городской администрации Атырау. Петиция не прошла модерацию. В ней активист говорил, что более десяти лет территории города и сельских округов городской администрации подвергаются различным масштабным промышленным загрязнениям.

В 2023 году «Власть» рассказывала об экологической ситуации в регионе в материале «Атырау может стать зоной экологического бедствия».