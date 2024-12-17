Управление здравоохранения ведет переговоры с ВОЗ для исследования здоровья населения
В Атырауской области создадут комиссию для изучения предполагаемой зоны экологического бедствия
Атырау, фото Алмаса Кайсара

Акимат Атырауской области создаст комиссию для изучения территории, которую предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона.

В состав комиссии войдут депутаты местных представительных органов, представители уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, образования и науки, здравоохранения, сельского хозяйства, труда и социальной защиты населения и другие заинтересованные государственные органы, физические и юридические лица, также сообщили в ведомстве.

Для признания региона зоной экологического бедствия необходимы комплексные исследования охраны окружающей среды и здоровья населения.

«В связи с этим, Управление здравоохранения области проводит переговоры со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проведению комплексного исследования охраны окружающей среды и здоровья населения области», – также ответили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Управление также сообщило, что приняло План мероприятий по охране окружающей среды на 2025-2027 годы. В нем предусмотрен проект комплексной оценки состояния окружающей среды и здоровья жителей Атырауской области, по нему будут также исследовать влияние антропогенных факторов на здоровье населения.

Ранее министерство экологии направило письмо в акимат Атырауской области, в котором рекомендовало рассмотреть создание комиссии для изучения потенциальных зон экологического бедствия.

В июле этого года гражданский активист из Атырау Макс Бокаев создал петицию с требованием создать комиссию для объявления зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия территории города Атырау и всех сельских округов городской администрации Атырау. Петиция не прошла модерацию. В ней активист говорил, что более десяти лет территории города и сельских округов городской администрации подвергаются различным масштабным промышленным загрязнениям.

В 2023 году «Власть» рассказывала об экологической ситуации в регионе в материале «Атырау может стать зоной экологического бедствия».

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