Суд отклонил иск абитуриентки к Миннауки из-за ситуации с грантами для абитуриентов из пострадавших от паводков регионов

Специализированный межрайонный административный суд Астаны отклонил иск Медины Майсар против министерства науки и высшего образования, в котором она просила признать незаконным приказ ведомства о введении квоты для абитуриентов в пострадавших от паводков регионов. Приказ привел к тому, что абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ, не смогли получить образовательные гранты.

«Судом в иске отказано исходя из следующего: рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что оспариваемый приказ от 2 августа о присуждении государственных образовательных грантов для обучения в организациях высшего образования, какие-либо права и законные интересы истца не нарушает», – заявил судья Жабыкай.

Он добавил, что распределение грантов по квоте для регионов, пострадавших от паводков, не повлияло на истца, поскольку Медина Майсар получила грант, а оспариваемый приказ соответствует закону.

«В действиях истца суд усмотрел злоупотребление правом, поскольку иск не направлен на защиту и восстановление нарушенных или оспариваемых прав», – также заявил судья.

Юристка Галия Дюсембаева, представляющая интересы Майсар, заявила, что не согласна с решением и обжалует его.

«Мы считаем, что права Медины Майсар были нарушены. Никакого злоупотребления права на подачу административного иска со стороны Майсар, не допущены», – заявила она.

Абитуриенты подали иск к министерству науки после того, как не смогли получить государственный грант из-за квот, которые выделили абитуриентам из регионов, пострадавших от паводков. При этом результаты получивших гранты оказались ниже баллов, набранных истцами. Спустя короткое время после подачи иска, абитуриенты, подавшие в суд на Миннауки, получили гранты, которые были распределены дополнительно.