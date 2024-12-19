Сенат одобрил закон, смягчающий наказание для закладчиков наркотиков

В Казахстане сократят сроки уголовной ответственности для закладчиков наркотиков, попавшихся в первый раз, но ужесточат ответственность за повторное нарушение закона. А для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения, наказание ужесточается до пожизненного лишения свободы. Эти и другие нормы прописаны в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ», который в четверг в двух чтениях одобрил сенат.

«Одной из концептуальных новелл данного закона является дифференциация наказания между организаторами и реаниматорами наркотиков, в том числе лицами, являющимися закладчиками, путем разграничений уголовной ответственности между производством и сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», - сказал сенатор Наурызбай Байкадамов.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, для тех, кто выполняет функции курьеров «под влиянием легкомыслия», предлагается смягчить ответственность, а для организаторов, наоборот, увеличить сроки лишения свободы вплоть до пожизненного.

Таким образом, по статье 297 Уголовного кодекса за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 8 лет лишения свободы (ранее было от 5 до 10 лет). За те же деяния, совершенные в крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет (ранее было от 6 до 12 лет). При этом, если эти преступления совершены должностным лицом с использованием служебного положения, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет (ранее было от 10 до 15 лет). Это, по мнению депутатов, будет «сдерживающим фактором против злоупотреблений, связанных с оборотом наркотических средств».

Уголовный кодекс также дополняется новой статьей 297-1, которая устанавливает ответственность за незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества; за совершение тех же деяний в крупном размере – от 6 до 12 лет с конфискацией имущества; за совершение деяний группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, предлагается предусмотреть уголовную ответственность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, преступной группой и в особо крупном размере. Вместе с тем предусматривается уголовная ответственность за незаконный оборот и производство сильнодействующих веществ внутри страны. Для этого дополнена статья 301 УК РК, так как сейчас преследуется только контрабанда.

В то же время, в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» вводится понятие «сильнодействующее вещество». А для профилактики зависимости от психоактивных веществ устанавливается запрет немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ.

«Сегодня лица, страдающие наркоманией и токсикоманией, не приходят в медицинскую организацию по месту жительства, избегая постановки их на учет, что затрудняет в последующем их розыск и принудительный привод для прохождения поддерживающего лечения. В этой связи вводится единый электронный банк данных лиц с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием), связанным с употреблением психоактивных веществ», - уточнили в комитете.

В закон РК «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» внесена норма о перечне должностей и организаций, которые имеют право отпускать гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства.