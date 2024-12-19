Всего в Казахстане за такие преступления осуждены порядка 4 тыс. человек
Более 1 тыс. закладчиков наркотиков получат право на УДО после вступления в силу нового закона – МВД
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Более 1 тыс. закладчиков наркотиков получат право на условно-досрочное освобождение после того, как вступят в силу поправки в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ». Об этом в четверг в кулуарах сената сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

«Действительно, часть так называемых закладчиков, осужденных за сбыт наркотических средств, а это более 1 тыс. осужденных, получат право на условно-досрочное освобождение (после вступления в силу закона – В.)», - сказал Адилов.

Для этого осужденным нужно направить ходатайство.

«Каждый случай судом будет индивидуально рассмотрен, и, таким образом, осужденный получит право на смягчение наказания», - уточнил замминистра.

По его словам, выборка МВД показала, что сейчас в Казахстане отбывают наказание за совершение наркопреступлений порядка 4 тыс. человек, из них порядка 1 220 человек осуждены за так называемые закладки.

Напомним, в четверг сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ», предусматривающий снижение сроков для закладчиков.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Структура Росатома продает доли в нескольких казахстанских урановых предприятиях Китаю
Новости
Казахстан на пять лет перенес сроки продажи сжиженного газа через товарные биржи
Новости
Решение о переводе времени было принято на основе научных исследований нобелевских лауреатов – Бектенов
Просматриваемые
Новости
Суд Астаны отклонил иск жителя ВКО к правительству об отмене постановления о переводе времени
Новости
Казахстан будет изучать опыт России по регулированию деятельности НКО
Новости
Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана отнесут к государственным секретам
Новости
Полиция Казахстана перешла на усиленный вариант несения службы
Новости
Апелляционный суд оставил в силе административный арест отцу Шерзата Полата
Новости
Токаев подписал уточненный бюджет на 2024 год