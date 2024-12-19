Более 1 тыс. закладчиков наркотиков получат право на УДО после вступления в силу нового закона – МВД

Всего в Казахстане за такие преступления осуждены порядка 4 тыс. человек
Тамара Вааль, Астана, Власть
Более 1 тыс. закладчиков наркотиков получат право на условно-досрочное освобождение после того, как вступят в силу поправки в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ». Об этом в четверг в кулуарах сената сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
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