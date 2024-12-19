Более 1 тыс. закладчиков наркотиков получат право на УДО после вступления в силу нового закона – МВД

Более 1 тыс. закладчиков наркотиков получат право на условно-досрочное освобождение после того, как вступят в силу поправки в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ». Об этом в четверг в кулуарах сената сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

«Действительно, часть так называемых закладчиков, осужденных за сбыт наркотических средств, а это более 1 тыс. осужденных, получат право на условно-досрочное освобождение (после вступления в силу закона – В.)», - сказал Адилов.

Для этого осужденным нужно направить ходатайство.

«Каждый случай судом будет индивидуально рассмотрен, и, таким образом, осужденный получит право на смягчение наказания», - уточнил замминистра.

По его словам, выборка МВД показала, что сейчас в Казахстане отбывают наказание за совершение наркопреступлений порядка 4 тыс. человек, из них порядка 1 220 человек осуждены за так называемые закладки.

Напомним, в четверг сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ», предусматривающий снижение сроков для закладчиков.