Израиль нанес ответный удар по Йемену

В ночь на 19 декабря йеменские хуситы нанесли ракетный удар по территории Израиля. По данным ЦАХАЛ, была повреждена школа в городе Рамат-Ган в центральной части Израиля, но никто не пострадал.

В ответ на эту атаку истребители ВВС Израиля нанесли удары по «военным объектам террористического режима хуситов на западном побережье и в глубине Йемена», говорится в сообщении ЦАХАЛ, утверждая, что атакованные объекты использовались хуситами в военных целях. Позднее стало известно, что под удар, помимо йеменской столицы, попали порты Рас-Исса, Ходейда и Ас-Салиф.

«Мы сделали это в ответ на повторяющиеся атаки хуситов на гражданские объекты в Израиле», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Подконтрольный хуситам Минздрав сообщил, что в результате израильских ударов погибли девять человек, еще трое получили ранения.

По данным The Times of Israel, за последний год йеменские хуситы запустили в Израиль более 200 ракет и 170 дронов. ЦАХАЛ заявил, что большинство из них были перехвачены или не достигли цели.