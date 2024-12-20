Израиль нанес ответный удар по Йемену

В ночь на четверг йеменские хуситы нанесли ракетный удар ракетой по территории Израиля
Армия обороны Израиля нанесла удары по контролируемой хуситами столице Йемена – Сане, сообщает DW.
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