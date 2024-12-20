Балаева обвинила в ненависти группу журналистов, подавших иск к Мининформации

Министр культуры и информации Аида Балаева в интервью «Казахстанской правде» обвинила группу журналистов, подавших иск к ее ведомству против новых правил аккредитации, в открытой ненависти к чиновникам. Она также добавила, что «бесконечная критика» и сам иск показывают, что в стране сейчас «самая настоящая свобода слова».

«В Казахстане зарегистрированы и работают около 6 тыс. средств массовой информации, а иск подало 12 журналистов, которые систематически критикуют не только наше ведомство, но и другие госорганы. Они же обвиняют государство в отсутствии свободы слова. Но их бесконечная критика, открытый хейт чиновников, да даже этот иск не самый ли веский аргумент в пользу того, что у нас сейчас самая настоящая свобода слова?» – заявила она в интервью.

Она считает, что решение суда вынесено «с учетом всех доводов и аргументов сторон». Также «все необходимые юридические процедуры» были соблюдены и при разработке и утверждении типовых правил аккредитации, утверждает Балаева.

«Эти правила нисколько не посягают на свободу слова, гарантированную нашей Конституцией. Они всего лишь регламентирует порядок аккредитации журналистов в тех или иных государственных органах или организациях. Ничего более. Кстати, такие требования предъявляются для представителей СМИ во всем мире», - сказала министр.

С таким же подходом, заявила министр, принимался и закон «О масс-медиа». Балаева утверждает, что каждая статья законопроекта обсуждалась «с учетом прогрессивного международного опыта, с привлечением ведущих экспертов в области масс-медиа и, конечно же, с непосредственным участием журналистского сообщества», а все предложения журналистов «были услышаны и максимально учтены».

Стоит отметить, что иск к ведомству подало не 12, а 9 журналистов. Они оспаривали положения нового приказа, утверждающего «Типовые правила аккредитации журналистов». Этот нормативный правовой акт, по мнению истцов, серьезно нарушает их конституционные права на свободу слова и распространение информации.

Ключевая проблема – это пункт, запрещающий аккредитованным журналистам распространять информацию, полученную от государственных органов, через любые другие средства массовой информации, кроме тех, которые аккредитовали журналиста. В случае нарушения этого условия дважды журналист может быть лишен аккредитации на срок до шести месяцев.

Также в новых типовых правила говорится, что СМИ для аккредитации своих журналистов должны предоставить в госорган соответствующее заявление по форме, с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов и их согласия на использование персональных данных.

Основаниями для отказа в аккредитации являются наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, а также непредоставление выше названных документов или отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.

Вместе с тем журналиста могут лишить аккредитации в случае, если есть вступившее в законную силу решение суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующей организации, распространяемых журналистом, или в случае нарушении журналистом двух и более раз условий, установленных пунктом 10. Именно это вызвало у журналистов наибольшую критику.

11 ноября межрайонный суд по гражданским делам города Астаны отклонил иск журналистов к министерству.

Напомним, что новый закон, о котором говорит Балаева и подписанный президентом в июне этого года, еще на стадии обсуждения вызвал критику у медиасообщества. Именно этим законом предусматривает создание единой медиаплатформы для реализации государственной информационной политики и через которую журналисты будут получать аккредитацию. Также закон наделяет МИД правом отказывать в аккредитации иностранным СМИ и их журналистам «в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан» и внедрен новый объект мониторинга – по нарушению нравственных, культурных и семейных ценностей. Если по итогам мониторинга будет выявлено нарушение законодательства, то Мининформации будет рекомендовать заменить материал или исправить его. В конце ноября министерство в ответе на запрос редакции «Власти» сообщало, что разрабатывает нормативно-правовой акт «Правила проведения мониторинга масс-медиа», в котором будут определены нормы «культурных, нравственных и семейных ценностей». При этом из ответа неясно, кто принимает участие в разработке этого документа.