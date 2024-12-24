Израиль подтвердил свою причастность к гибели лидера ХАМАС в июле

Глава Минобороны упомянул об этом, говоря о борьбе с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене
Министр обороны Израиля Исраэль Кац, говоря о борьбе с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, признал, что Израиль стоит за убийством главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле этого года, сообщает Русская служба ВВС.
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