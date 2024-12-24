Израиль подтвердил свою причастность к гибели лидера ХАМАС в июле

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, говоря о борьбе с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, признал, что Израиль стоит за убийством главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле этого года, сообщает Русская служба ВВС .

«Точно так же, как мы поступили с [Исмаилом] Ханией, [Яхьей] Синваром и [Хасаном] Насраллой в Тегеране, секторе Газа и Ливане, мы поступим в Ходейде и Сане», - сказал он, имея в виду еще двух лидеров ливанской «Хезболлы» и ХАМАС, которые были убиты в этом году.

Кац заявил, что израильские власти «нанесут удар по инфраструктуре хуситов и обезглавят их руководство».

Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля во время авиаудара. Он прибыл в Иран на инаугурацию президента этой страны Масуда Пезешкиана. После его смерти ХАМАС назначил новым лидером Яхью Синвара, которого Израиль называл организатором нападения в октябре 2023 года. Синвар также был убит израильскими военными в секторе Газа в октябре.