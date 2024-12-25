В Алматы принят новый градостроительный регламент

Маслихат Алматы в среду на внеочередной сессии принял новый градостроительный регламент, который разработан в рамках реализации генерального плана Алматы до 2040 года.

«Градрегламент определяет принципы зонирования территории, строительства и размещения объектов инфраструктуры, а также другие аспекты градостроительства. Он является основным инструментом регулирования развития города и разрабатывается на основе генерального плана, фактически являясь его описательной частью», - подчеркнул руководитель управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев.

Одно из нововведений – это карты регулирования, такие как санитарно-защитные зоны и ветровое районирование, направленные на улучшение экологической обстановки и комфорт городского климата.

«Подобные зоны разработаны впервые. К примеру, карта ветрового районирования позволит использовать меридиональные улицы как вентиляционные коридоры, то есть правильно ориентировать дома для лучшей аэрации города», - пояснил Буранбаев.

Как отметил замакима Аскар Амрин, в рамках регламента разработаны четкие карты функциональных зонирований, таких как водоохранные и особо охраняемые зоны, зоны ветрового районирования и другие, где установлены соответствующие нормативные требования. Регламент с картами установит планировочные ограничения градостроительной деятельности.