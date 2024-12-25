Особый статус Туркестана закрепил мажилис

Закон принят во втором чтении
Тамара Вааль, Астана, Власть
У города Туркестана будет особый статус, а местный акимат и маслихат получат 34 дополнительные функции. Соответствующий закон «Об особом статусе города Туркестан» во втором чтении в среду принял мажилис.
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