Закон принят во втором чтении
Особый статус Туркестана закрепил мажилис
Туркестан, фото Алмаса Кайсара

Тамара Вааль, Астана, Власть

У города Туркестана будет особый статус, а местный акимат и маслихат получат 34 дополнительные функции. Соответствующий закон «Об особом статусе города Туркестан» во втором чтении в среду принял мажилис.

«Законопроектом предусматривается определение основных целей, задач и принципов придания особого статуса Туркестану, обеспечение охраны памятников истории и культуры на территории города, разграничение и наделение новыми полномочиями центральных государственных органов, а также местных представительных и исполнительных органов», - сказал депутат мажилиса Темир Кырыкбаев.

Кроме того, законом закреплено возмещение части затрат из местного бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества, нормативное регулирование архитектурной, строительной и градостроительной деятельности и охрана памятников историко-культурного наследия.

Ранее сообщалось, что законом предусмотрено создание резервата памятников археологии города. Также планируется ограничить строительство вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи, чтобы исключить «посторонние элементы застройки» и сохранить его уникальность.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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