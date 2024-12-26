Спецкомиссия не подтверждает и не опровергает никаких версий о причинах крушения самолета под Актау

Казахстан не подтверждает, но и не опровергает версии крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Как заявил в четверг в ходе брифинга вице-премьер Канат Бозумбаев, официально на сегодня нет «никаких версий».

«Официально никаких версий на сегодня. Ни от России, ни от Азербайджана мы не получали версии. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», - заявил он.

Транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев, также признал, что пока следствие никаких версий не выдвигает.

«По результатам экспертных исследований, экспертиз, проведенных следственных действий, мы уже сделаем определенные выводы. Но на данный момент следствие такие выводы не делает», - подчеркнул прокурор.

Он добавил, что в данное время уже проведены допросы пострадавших и работников наземной службы, продолжается работа по установлению очевидцев. Также произведена выемка записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем.

«На стадии завершения осмотр места происшествия - это более 4 тысяч квадратных метров. Силами полиции обеспечена охрана территории. Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиационных происшествий», - сообщил Ордабаев.

Ранее в четверг Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщил, что самолет был сбит российской ракетой.

По информации министра транспорта Марата Карабаева, у самолета еще до захода в воздушное пространство Республики Казахстан отказали системы управления.

«Экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту. Диспетчер Ростова сообщил, что (неблагоприятные погодные условия - В.) в Махачкале и Баку. (Поэтому - В.) экипаж принял решение лететь в Актау. В 10:53 руководитель полета Ростов сообщил дополнительную информацию руководителю полетов Актау о том, что на воздушном судне пассажирских авиалиний взорвался кислородный баллон пассажиры теряют сознание. Просил реанимацию по прилету. Незамедлительно руководитель полетов «Казаэронавигации» оповестил все аварийные службы о прибытии аварийного воздушного судна в аэропорт Актау», - проинформировал министр.

25 декабря в трех километрах от аэропорта города Актау разбился самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Сообщалось, что из-за погодных условий самолет из Грозного перенаправили в Махачкалу, но экипаж запросил экстренную посадку в Актау. Казахстан получил информацию об аварийной ситуации на борту в 11:00, упал самолет в 11:30. При катастрофе разломился фюзеляж – расстояние между обломками составило 300 метров и начался пожар. Общая площадь места крушения составила 4 200 кв. м.

На борту находились 67 человек. В авиакатастрофе погибли 38 человек. Среди пассажиров были шесть граждан Казахстана, все они погибли.

В больницах находились 29 человек, 23 из них 26 декабря были вывезены спецбортами в Азербайджан и Россию. На лечении в Казахстане остается трое граждан Кыргызстана и трое граждан Азербайджана.