Восстановлением дома купца Габдулвалиева, пострадавшего в пожаре, занимается собственник здания

Между собственником здания, в котором находится бывший дом купца Исхака Габдулвалиева в Алматы и РГП «Казреставрация» заключен Меморандум о сотрудничестве по вопросам восстановления и ремонта (реставрации) объекта, ответило на запрос Власти управление культуры Алматы.
Собственник здания уже занимается ремонтом, однако, он не направил в адрес управления заключение историко-культурной экспертизы и научно-проектную документацию.
Дом 1909 года постройки является памятником истории и культуры местного значения и 18 октября пострадал в результате пожара в Chechil Pub.
«В адрес собственника Памятника (ТОО «West Group Services») направлены письма о незамедлительном принятии мер по обеспечению сохранности Памятника и проведении научно-реставрационных работ. На сегодня от собственника получено подтверждение о готовности проведения научно-реставрационных работ на счет собственных средств», - ответило управление.
По его данным, в ближайшее время собственник в адрес управления должен направить заключение историко-культурной экспертизы и научно-проектную документацию научно-реставрационных работ.
При этом ремонтные работы в доме купца уже идут, хотя до этого сообщалось, что «дальнейшие действия будут приняты после получения информации от Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы».
Но ДЧС города еще не завершил досудебное расследование. А предприятие «Казреставрация» в октябре 2024 года пояснило редакции, что занимается реставрацией зданий только из списка республиканского значения, в который дом Габдулвалиева не входит.
Напоминаем, что 18 октября 2024 года в Алматы горел Chechil Pub по адресу Тулебаева 38а, находящийся в доме купца Исхака Габдулвалиева, который является памятником истории и культуры местного значения. Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение).
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