Восстановлением дома купца Габдулвалиева, пострадавшего в пожаре, занимается собственник здания

Между собственником здания, в котором находится бывший дом купца Исхака Габдулвалиева в Алматы и РГП «Казреставрация» заключен Меморандум о сотрудничестве по вопросам восстановления и ремонта (реставрации) объекта, ответило на запрос Власти управление культуры Алматы.

Собственник здания уже занимается ремонтом, однако, он не направил в адрес управления заключение историко-культурной экспертизы и научно-проектную документацию.

Дом 1909 года постройки является памятником истории и культуры местного значения и 18 октября пострадал в результате пожара в Chechil Pub.