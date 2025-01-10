​Токаев подписал поправки в законы, признающие госсекретом сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон, признающий госсекретом сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов. Однако в сопроводительном тексте Акорды к закону эта норма не упоминается.

В пятницу вечером Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты «По вопросам государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела».

Ранее «Власть» писала, что, согласно заключению к закону о соответствующих поправках, к государственным секретам, помимо сведений о состоянии здоровья и личной жизни президента, будут отнесены аналогичные сведения об экс-президентах Казахстана и членах их семей.

Согласно закону «О государственных секретах», к госсекретам также относятся сведения в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента Казахстана и членов его семьи.

До декабря 2024 года, при рассмотрении законопроекта в мажилисе, про норму о засекречивании данных о здоровье и личной жизни экс-президентов не сообщалось. Депутаты акцентировали внимание лишь на том, что документ закрепляет в стране создание единой добровольной накопительной системы «Келешек».

В сообщении пресс-службы Акорды говорится, что первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы «Келешек», предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет.

Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы в размерах, которые будут предусмотрены правилами, утверждаемыми министерством науки и высшего образования.

Система «Келешек» должна позволить накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий.

Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов.

Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативных индустрий («Фонд поддержки креативных индустрий»). Фонд будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках.

Наряду с этим, уполномоченный орган (министерство культуры и информации) наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий.