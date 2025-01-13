Назначен новый глава департамента полиции Кызылординской области

Серик Ергешов родился в 1979 году. В органах внутренних дел – с 2000 года. Занимал различные руководящие должности в управлении внутренних дел Шымкента, а с 2019 года был заместитель начальника департамента полиции города.

Как сообщает Kazinform, ранее возглавлявший полицию региона Махсудхан Аблазимов ушел на пенсию.