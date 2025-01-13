Назначен новый глава департамента полиции Кызылординской области

Прежний руководитель ушел на пенсию
Приказом министра внутренних дел Серик Ергешов назначен начальником департамента полиции Кызылординской области, сообщает Polisia.kz.
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