Прежний руководитель ушел на пенсию
Назначен новый глава департамента полиции Кызылординской области
ФОТО POLISIA.KZ

Приказом министра внутренних дел Серик Ергешов назначен начальником департамента полиции Кызылординской области, сообщает Polisia.kz.

Серик Ергешов родился в 1979 году. В органах внутренних дел – с 2000 года. Занимал различные руководящие должности в управлении внутренних дел Шымкента, а с 2019 года был заместитель начальника департамента полиции города.

Как сообщает Kazinform, ранее возглавлявший полицию региона Махсудхан Аблазимов ушел на пенсию.

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