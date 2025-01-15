Асылбек Нуралин получил депутатский мандат накануне
Новый депутат мажилиса от НПК вошел в состав комитета по социально-культурному развитию
фото ЦИК

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат от Народной партии Казахстана Асылбек Нуралин, заменивший в мажилисе Гаухар Танашеву, вошел в комитет по социально-культурному развитию.

«Согласно поступившему заявлению предлагаю избрать депутата мажилиса Асылбека Нуралина в состав комитета по социально-культурному развитию», - сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

Асылбек Нуралин был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией депутатом мажилиса парламента от фракции Народной партии Казахстана 14 января. Депутатский мандат к нему перешел от утратившей свои полномочия Гаухар Танашевой.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы тушат пожар в здании КБТУ
Новости
Одна из дочек «Газпром нефти» в Казахстане попала под санкции США
Новости
​Токаев подписал поправки в законы, признающие госсекретом сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов
Новости
В Алматы открылся первый снегоплавильный пункт
Новости
​Япония ввела санкции против казахстанской компании Da Group 22
Новости
​К худшему сценарию по паводкам готовятся в МЧС