Новый депутат мажилиса от НПК вошел в состав комитета по социально-культурному развитию

Асылбек Нуралин получил депутатский мандат накануне
Тамара Вааль, Астана, Власть
Депутат от Народной партии Казахстана Асылбек Нуралин, заменивший в мажилисе Гаухар Танашеву, вошел в комитет по социально-культурному развитию.
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