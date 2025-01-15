Новый депутат мажилиса от НПК вошел в состав комитета по социально-культурному развитию

Депутат от Народной партии Казахстана Асылбек Нуралин, заменивший в мажилисе Гаухар Танашеву, вошел в комитет по социально-культурному развитию.

«Согласно поступившему заявлению предлагаю избрать депутата мажилиса Асылбека Нуралина в состав комитета по социально-культурному развитию», - сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

Асылбек Нуралин был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией депутатом мажилиса парламента от фракции Народной партии Казахстана 14 января. Депутатский мандат к нему перешел от утратившей свои полномочия Гаухар Танашевой.