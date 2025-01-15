В Казахстане планируют ввести уголовную ответственность за обещание взятки

В Казахстане появится уголовная ответственность за обещание или предложение взятки. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» и сопутствующих поправках, которые в среду рассматривают в первом чтении депутаты мажилиса.

«Введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки – это одна из ключевых инициатив законопроекта. Этот вопрос стоит на повестке уже 16 лет. Признание договоренности о взятке оконченным преступлением будет иметь ярко выраженный профилактический эффект, что позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству», - сказал депутатам первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.

При этом, подчеркнул он, за рубежом по таким преступлениям выявляются «буквально единичные случаи». Однако сам факт наличия подобной статьи «дисциплинирует и формирует соответствующую культуру, когда даже разговоры о взятках становятся неприемлемыми».

Согласно сравнительной таблице, опубликованной на сайте мажилиса, в Уголовный кодекс вводится новая статья 367-1 «Предложение или обещание взятки», по ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Под предложением взятки в настоящей статье следует понимать устное или письменное, в том числе в электронной форме, сообщение лицу, указанному в настоящей статье, о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое сообщение с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки», - говорится в примечании к данной статье.

Вместе с тем не влечет за собой уголовную ответственность предложение и обещание взятки, не превышающей 2 МРП, если взятку вымогали или требовали или если человек добровольно сообщил в правоохранительные органы, что он предложил или пообещал дать взятку, а также если человек после такого обещания самостоятельно в письменно или устном виде отказался от предложения взятки до того, как об этом узнали в правоохранительных органах.