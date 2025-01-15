Фасад Дворца студентов будет восстановлен

В КазНУ имени аль-Фараби заявляют, что демонтаж ракушечника был нужен для обнаружения дефектов в конструкции здания
В конце декабря 2024 года с фасада Дворца студентов им. Жолдасбекова начали снимать часть фасада. В управлении культуры г. Алматы редакции Власти сообщили, что не получали научно-проектную документацию о реконструкции здания, являющегося памятником архитектуры местного значения. На запрос Власти КазНУ имени аль-Фараби, в ведении которого находится здание, ответил, что фасад будет восстановлен.
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