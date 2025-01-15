Фасад Дворца студентов будет восстановлен

В конце декабря 2024 года с фасада Дворца студентов им. Жолдасбекова начали снимать часть фасада. В управлении культуры г. Алматы редакции Власти сообщили, что не получали научно-проектную документацию о реконструкции здания, являющегося памятником архитектуры местного значения. На запрос Власти КазНУ имени аль-Фараби, в ведении которого находится здание, ответил, что фасад будет восстановлен.

Пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби сообщила, что за 35 лет эксплуатации Дворца студентов не проводилось никаких работ по техническому обследованию здания. Его провели в 2023 году. После него стало понятно, что необходимы капитальные и ремонтно-восстановительные работы. Эксперты обнаружили дефекты в несущих и ограждающих конструкциях здания, такие как отсутствие части ж/бетонного ригеля и оголенные участки конструкции, отсутствие ж/бетонных стен в подвальном этаже.

С этим и был связан демонтаж фасада. В ответе вуза говорится, что «визуально обнаружить проблемы без демонтажа чистовой отделки практически невозможно».

«Университет учитывает сохранение Дворца как объекта историко-культурного наследия, а также безопасность студентов и сотрудников вуза. Поэтому на сегодняшний день научно-проектная документация подготовлена, фасад здания будет восстановлен», - говорится в ответе.

При этом в пресс-службе университета не ответили по какой причине документы не были поданы в управление культуры своевременно.