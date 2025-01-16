Суд по делу погибшего во время Қаңтар археолога Ерлана Жагипарова будет проходить в закрытом режиме

16 января военный суд гарнизона Алматы огласил постановление о проведении суда по делу Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова, убитых в Алматы во время Январских событий, в закрытом режиме, сообщает «Радио Азаттык».

По данным издания, ходатайствовала о проведении суда в закрытом режиме вызванная в качестве свидетеля эксперт-полиграфолог.

Адвокат потерпевшей стороны Сауле Кобжанова не согласна с постановлением суда. По ее мнению, оснований для проведения судебного процесса в закрытом режиме нет, суд мог исследовать документы для служебного пользования, попросив журналистов на время удалиться.

Суд по делу погибших во время Январских событий Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова начался в декабре прошлого года. На скамье подсудимых оказался заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5571 Нацгвардии Айтчан Аубакиров, которого обвиняют в «превышении власти» по статье 451 Уголовного кодекса.

По материалам дела, военнослужащие задержали Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова 6 января 2022 года на площади Республики и избили, затем поступил приказ отпустить их. Опасаясь дальнейших избиений, Жагипаров и Капсаланов побежали, и подполковник Атчабаров, «не дав объективной оценки происходящему», выстрелил в них.

Ерлан Жагипаров был известным «охотником за петроглифами», ездил в экспедиции для поиска этих древних знаков на камнях. В начале января 2022 года в соцсетях появились публикации о его поисках от его родных и многочисленных друзей, а 12 января родственники получили известие о том, что его тело находится в морге. Как рассказал Нурлан Жагипаров, брат погибшего, Ерлана он обнаружил в коридоре морга закованным в наручники, сильно избитым и убитым выстрелом в сердце. Ерлану Жагипарову было 49 лет.