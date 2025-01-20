Троих казахстанцев в Северо-Казахстанской области осудили за незаконные операции с криптовалютой

Общий оборот составил более 680 млн тенге
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех казахстанцев, которые без соответствующей лицензии, проводили операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей, сообщила пресс-служба АФМ.
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