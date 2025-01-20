Троих казахстанцев в Северо-Казахстанской области осудили за незаконные операции с криптовалютой

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех казахстанцев, которые без соответствующей лицензии, проводили операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей, сообщила пресс-служба АФМ.

«В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», - говорится в сообщении.

Фигуранты дела осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

В агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Поэтому их услугами зачастую пользуются кибермошенники и наркодельцы. По данным АФМ, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.