В Казахстане введут уголовную ответственность за нападение на врачей

По данным Минздрава, это планируется сделать до конца года
Генеральная прокуратура поддержала введение уголовной ответственности за нападение на врачей, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в мажилисе.
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