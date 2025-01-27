По данным Минздрава, это планируется сделать до конца года
В Казахстане введут уголовную ответственность за нападение на врачей
фото Жанары Каримовой

Генеральная прокуратура поддержала введение уголовной ответственности за нападение на врачей, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в мажилисе.

«Что касается норм по усилению ответственности за нападение и причинение вреда здоровью медицинским работникам по время несения службы, они сегодня поддержаны генеральной прокуратурой», - цитирует министра агентство Kazinform.

Она отметили, что медицинское сообщество «искренне возмущается» участившимися случаями, когда родные больных избивают сотрудников скорой помощи.

«При поддержке депутатов парламента, которые также обсуждали эту норму, я думаю, что мы в течение этого года внесем в Уголовный кодекс статью об ужесточении ответственности», - сказала Альназарова.

По ее словам, сейчас эта норма проходит внутригосударственное согласование.

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