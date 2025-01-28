Ввести ответственность интернет-платформ за распространение деструктивного контента поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе расширенного заседания правительства заявил об участившихся фактах дезинформации и медиавбросов. И в этой связи предложил рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента.

Как заявил Токаев, тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски. Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества.

«Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента», - считает президент.

При этом, добавил он, укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации.

«В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны. Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тыс. случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми», - привел данные президент.

В этой связи он поручил правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан.