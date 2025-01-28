Ввести ответственность интернет-платформ за распространение деструктивного контента поручил Токаев

Токаев заявил об участившихся фактах дезинформации и вбросов
Тамара Вааль, Астана, Власть
Президент Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе расширенного заседания правительства заявил об участившихся фактах дезинформации и медиавбросов. И в этой связи предложил рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента.
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