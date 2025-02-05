Еще одну школу построят в области Улытау на возвращенные государству активы

Из специального государственного фонда правительством выделено более 1,4 млрд тенге на строительство школы на 80 мест в городе Каражал области Улытау, сообщила пресс-служба кабмина.

Школу построят в микрорайоне Вокзальный. Около 200 детей, проживающих в этом микрорайоне, учатся в трех школах в других частях города в две смены.

«Строительство нового учебного заведения позволит создать комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными требованиями и повысить доступность образования», - подчеркнули в правительстве.

Ранее из специального государственного фонда было выделено на строительство новой школы на станции Манадырь в Жанааркинском районе области Улытау более 1,2 млрд тенге.

Всего из специального государственного фонда выделено уже порядка 56,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. Это школы в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в области Жетысу, музыкальная школа в селе Темирлан Туркестанской области, спортивный комплекс в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях, больничный комплекс в Риддере, общежитие в Шымкенте, два детских сада в Актобе и Петропавловске, станция скорой помощи в Мангистауском регионе.

Кроме того, за счет возвращенных активов ведется строительство спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.