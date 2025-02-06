4,5 млрд тенге нужно на проведение Астанинского экономического форума – Жумангарин

На проведение Астанинского экономического форума в 2025 году нужно 4,5 млрд тенге, из которых 1,4 млрд могут взять из бюджета, а 3,2 млрд – за счет спонсоров.

Однако сейчас проводится работа по оптимизации расходов, заявил в четверг журналистам в кулуарах сената заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Ориентировочная сумма, которая нам нужна (на проведение Астанинского экономического форума – В.) – 4,5 млрд. тенге. Мы сейчас оптимизируем, как можем, но где-то такая сумма нам нужна. Но в принципе это небольшая сумма для форумов такого уровня», - считает Жумангарин.

Министр добавил, что в бюджете предусматривается 1,4 млрд тенге, но будет ли правительство их использовать – «большой вопрос».

При этом, являясь руководителем комиссии по подготовке форума, он заявил, что форум будет организован за счет внебюджетных источников, за счет средств спонсоров», и это стандартная практика.

По его мнению, компании, выступающие в качестве спонсоров, получат «серьезные дивиденды для своей будущей инвестиционной деятельности». А такие форумы необходимы, так как Казахстану «нужно привлекать инвесторов».

«Такие мероприятия способствуют созданию благоприятного бизнес и инвестиционного климата в стране. Да, какое-то время мы не проводили форумы - были пандемия, наводнения. Но сейчас мы вернулись к этому формату. Как страна, которая вновь открыта для мира, мы готовы проводить форумы», - заявил Жумангарин.

Министр также заявил, что Казахстан прошел сложный этап – бюджетная реформа практически завершена, впереди налоговая реформа, финансовая ситуация стабилизировалась.

«Я бы сказал, что все средства будут направлены на бюджетные нужды. Поэтому завтра встанет главный вопрос: кто придет к нам, с кем мы будем инвестировать и соинвестировать? Мы не можем оставаться закрытой страной», - заключил он.