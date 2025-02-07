Швейцария вернет Узбекистану активы Гульнары Каримовой на $182 млн

Накануне в Ташкенте Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о разделе конфискованных активов, которым предусмотрен возврат в Узбекистан около $182 млн, принадлежавших дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой.

«Эти средства были незаконно приобретены отдельными гражданами Республики Узбекистан и в 2012 году были полностью конфискованы в рамках уголовного дела, возбужденного генеральной прокуратурой Швейцарии в отношении Г. Каримовой», - сообщили в Минюсте Узбекистана.

В августе 2022 года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о способах возврата незаконно приобретенных активов, конфискованных на территории Швейцарской Конфедерации, в интересах населения Республики Узбекистан. Это соглашение определяет механизм возврата незаконно приобретенных активов в Узбекистан через многопартнерский трастовый фонд ООН - «Фонд Uzbekistan Vision 2030». Первое соглашение предусматривает возврат в Узбекистан около $131 млн долларов. С подписанием нового соглашения общая сумма возвращенных средств достигнет $313 млн.

Власти Узбекистана заявляют, что возвращенные активы будут направлены на реализацию социально значимых проектов в сфере здравоохранения и образования.

Узбекистанское издание «Газета.uz» пишет, что общая сумма активов Гульнары Каримовой за пределами страны оценивается почти в $1,4 млрд долларов.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении дочери бывшего президента возбудили еще одно уголовное дело – по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам составляет почти $2 млрд.

В 2015 году в отношении Гульнары Каримовой завели уголовные дела в Швеции, Швейцарии и США: ей предъявили обвинение в присвоении около $1 млрд. В том году 800 млн швейцарских франков (около $800 млн), принадлежавшие Каримовой в банках Швейцарии, были арестованы.

В декабре 2017 года суд приговорил Гульнару Каримову к 10 годам лишения свободы. В июле 2018 года, учитывая «взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», суд изменил ей наказание на ограничение свободы на 5 лет. Но в марте 2019 года суд ужесточил наказание из-за «злостного нарушения порядка». Каримову перевели в колонию общего режима.

18 марта 2020 года Ташкентский суд по уголовным делам признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений. Ей было назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. При этом срок исчислялся с 21 августа 2015 года.