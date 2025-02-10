«Меломан-MARWIN» будет расширять торговую сеть

Aqniet Group приобрела 50% активов компании «Меломан-MARWIN»: были проданы бренды «Меломан» и «MARWIN». Новый владелец сообщает, что компания продолжит свою работу в привычном формате. Прежняя команда остается на своих местах, при этом будет расширена сеть магазинов – откроются новые точки в регионах и будут поддержаны местные литературные проекты. Кроме того, планируется продвигать казахстанских авторов на международные рынки.

Aqniet Group сообщает, что партнёрства «Меломана» с Disney, LEGO, Mattel, FUNKO, Chicco, PlayStation остаются в силе.

37 лет назад бренд «Меломан» создали братья Александр и Игорь Дериглазовы из Усть-Каменогорска. Затем компанию развивали тысячи специалистов – от продавцов в розничных магазинах до команды, которая развивает маркетинг, логистику и дистрибуцию.

«Команда – это душа „Меломана“. Именно благодаря команде бренд стал не просто лидером, а культурным явлением. Мы гордимся тем, что вместе прошли путь от небольшого магазина до крупнейшей сети в стране», – подчёркивает Александр Дериглазов, основатель компании.

Теперь бренд становится частью Aqniet Group, которая видит в нём не просто ритейл, а важный культурный проект.

«„Меломан“ – сильный бренд, который знаком каждому казахстанцу. Мы понимаем его ценность и видим потенциал для дальнейшего роста. Наша задача – сохранить лучшее, что в нём есть, и создать новые возможности для клиентов», – заявили в Aqniet Group.

Aqniet Group – казахстанская инвестиционная компания, развивающая проекты в сфере ритейла, логистики и инфраструктуры. В партнёрстве с Aqniet Group «Меломан» планирует расширить сеть магазинов - запустить новые точки в регионах и туристических локациях, увеличить ассортимент, поддерживать локальных производителей и развивать эксклюзивные категории. Кроме того, в планах - развивать литературные проекты и продвигать казахстанских авторов на международные рынки.

Кинодистрибьюция в Казахстане, Центральной Азии и на Кавказе остаётся под управлением Дериглазовых. Компания продолжит сотрудничество с крупнейшими мировыми студиями — Disney, Sony Pictures и другими. Сеть магазинов «Комфорт» и туристическое направление Sunrise также остаются в управлении, продолжая предлагать новые возможности для клиентов.